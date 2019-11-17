جدة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن انضمامها في المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي بواشنطن كأول جامعة سعودية، وذلك في إطار مساعيها لتحقيق الريادة على مستوى الجودة وكفاءة الأداء الأكاديمي.وتمكّن خطوة انضمامها في المجموعة الدولية من تحقيق مميزات منها: تبادل الخبرات فيما يتعلق بضمان الجودة التعليمية بالتعليم العالي، وتبادل البيانات والمعلومات بين الجامعات الأعضاء للمقارنات المرجعية، وكذلك التعاون والتشارك في صياغة المناهج التعليمية، وتنظيم الندوات عبر الإنترنت، وتبادل المنشورات والعروض، وأيضاً الاستفادة من حضور الاجتماعات السنوية، إضافة للاستفادة من المنشورات التي تتعلق بسياسات الجودة، إلى جانب الاستفادة من الأنشطة والدراسات البحثية فيما يتعلق بضمان الجودة العالمية.وتُعد المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي إحدى مبادرات "CHEA" ، المنظمة التي تجمع تحتها جهات الاعتماد الأكاديمية العالمية.وثمّن معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مجهودات عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بقيادة عميدها الدكتور حامد عبدالرؤوف صالح، وجميع منسوبي ومنسوبات العمادة، وجميع قطاعات الجامعة، جهودهم وأعمالهم الدؤوبة والمثمرة نحو تحقيق التميز وجودة الأداء، وضمان استدامته في مختلف المسارات للقيام بعمليات تحول وتطوير أساسي لجودة الأداء، عن طريق مواكبة خطط الجامعة الطموحة التي تتسم بالجودة والتميز والارتقاء بالأداء.// انتهى //11:10ت م0044