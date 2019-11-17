عرعر 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسقام مشروع حفظ النعمة التابع لجمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر في توزيع 304 وجبات من فائض الأطعمة في المناسبات العامة والخاصة خلال الأسبوع الماضي بوزن إجمالي بلغ 89 كجم تقريباً.وأوضح المشروع أن توزيع الوجبات جاء عبر المطبخ الخيري وعمل على فرزها وتغليفها فريق مجهز بذلك من 16 مناسبة بمشاركة المتطوعين.ويهدف المشروع إلى ترشيد الاستهلاك وحفظ الطعام ويستقبل فائض الأطعمة على مدار الأسبوع في مدتين الأولى من الساعة الـ 12 ظهرًا إلى الساعة الـ 3 عصرًا، والمدة الثانية من الساعة الـ 8 مساءً وحتى الـ 11 ليلاً.// انتهى //11:20ت م0045