الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيجيلس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:22ت م0047