الدمام 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الثالث لأمراض العمود الفقري، الذي تنظمه الجمعية السعودية للعمود الفقري، بفندق الشيراتون بالدمام.وأوضح رئيس الجمعية السعودية لأمراض العمود الفقري الدكتور أحمد التركستاني، أن المؤتمر الذي سيستمر يومين، سيتناول أحدث الطرق في معالجة وتشخيص أمراض العامود الفقري من منظور متعدد التخصصات، وأيضا من خلال الأعضاء كجراحة العظام والمخ والأعصاب وطب التخدير وعلاج الآلام وطب الأشعة التشخيصية والتداخلية والتمريض وطب كرايوبراكتر، مشيراً إلى أنه سيجري خلال المؤتمر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الجمعية الأمريكية لأمراض العامود الفقري.وأفاد الدكتور التركستاني أن المؤتمر يأتي بمشاركة أربع جمعيات عالمية، وخمس جمعيات محلية، حيث تعـد الجمعية الأمريكية لأمراض العمود الفقري والجمعية الأوربية لجراحات العمود الفقري من أهم الجمعيات المشاركة في المؤتمر.يُذكر أن المؤتمر سيمنح 30 ساعة معتمدة من هيئة التخصصات الصحية موزعة على أكثر من 80 محاضرة علمية، و 8 ورش عمل متعلقة بالعامود الفقري.// انتهى //11:24ت م0048