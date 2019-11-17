جيزان 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسبدأت اليوم بتنظم من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، فعاليات برنامج تأهيل الأئمة والخطباء بإصلاحية جازان، ويستمر حتى الـ 22 من شهر ربيع الآخر القادم ، بالتعاون مع الإدارة العامة لإصلاحية جازان، ولجنة تراحم بالمنطقة، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الدرب.ويُنفذ البرنامج عدد من الدعاة الرسميين بفرع الوزارة بمنطقة جازان، حيث استهل البرنامج اليوم بدرس علمي عن القرآن الكريم قدمه علي بن أحمد الفيفي حيث سيقام هذا الدرس كل يوم أحد أسبوعياً , وفي يوم الاثنين من كل أسبوع يلقي الداعية خالد بن حمد النجمي درساً عن الحديث, كما يلقي الداعية أحمد بن علي زريعي درساً عن العقيدة كل يوم ثلاثاء طيلة مدة البرنامج .كما يلقي الداعية حسين بن يحيى معافا يوم الأربعاء من كل أسبوع درساً عن الفقه, وفي يوم الخميس من كل أسبوع يلقي الداعية أحمد بن محمد عريشي درساً عن الخطابة.يذكر أن البرامج بمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ،يسهم في تطوير أداء الدعاة والرفع من كفاءتهم ليقوموا بواجب الدعوة إلى الله وفق المنهج الوسطي المعتدل.// انتهى //11:28ت م0049