بغداد 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسبدء الإضراب العام اليوم، في مدن ومحافظات وسط وجنوب العراق,وتشمل المؤسسات والدوائر الحكومية والمدارس والمعاهد والجامعات.ويأتي هذا الإضراب في إطار نشاطات المتظاهرين التي شملت عدة محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد, والتي تطالب بإجراء اصلاحات وتغييرات جذرية واسعة.يُشار إلى أن موجة التظاهرات الشعبية الواسعة التي تجتاح المحافظات عراقية, دخلت أسبوعها الرابع من دون أن تلوح في الأفق بوادر حل قريب.// انتهى //11:33ت م0051