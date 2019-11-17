القريات 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستستضيف إدارة تعليم محافظة القريات اليوم، منافسات المسرح المدرسي "المجموعة الخامسة"، وذلك بمشاركة 9 إدارات تعليمية على مستوى المملكة.ووجه مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي بتنفيذ جميع التجهيزات والإجراءات وذلك للاستعداد بشكل مناسب لاستضافة الضيوف القادمين للمحافظة، منوهاً بأهمية دور هذه الفعاليات، مؤكداً دور المسرح المدرسي الهام في تنمية مهارات الطلبة ورفع قدراتهم وصقل مواهبهم، حيث ينعكس ذلك على سلوكيات الطلبة من خلال غرس المبادئ والقيم التربوية السمحة لهم.من جانبه بيّن رئيس قسم النشاط الطلابي رحيل العبدلي أن المنافسات ستشهد مشاركة 90 طالباً من 9 إدارات تعليم وهي الرياض، الجوف، عنيزة، حائل، الحدود الشمالية، تبوك، القريات، العلا ،البكيرية، حيث يشرف على هذه الفعالية 27 مشرفاً.// انتهى //12:49ت م0064