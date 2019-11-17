الجزائر 20 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستعهدت القيادة العليا للجيش الجزائري باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والترتيبات الضرورية لتوفير الظروف المناسبة لسير العملية الانتخابية، وفقا للشروط القانونية والمعايير المعمول بها لنجاح الاستحقاق الرئاسي.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، قبل ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية اليوم إن "قيادة الجيش تبارك الحراك الشعبي الذي وصفته بـ"الهبّة الشعبية" وأنها تؤكد مرافقتها للمطلب المشروعة للمواطنين في تحقيق التغيير المنشود وإنجاز الهدف الرئيسي للمطالب المتمثل في إجراء انتخابات رئاسية في إطار الشرعية الدستورية واحترام مؤسسات الدولة واسترجاع الأمل في نفوس الجزائريين لغد أفضل كما أراده الشهداء الأبرار".وأضاف البيان "أن القيادة العليا للجيش أصدرت تعليمات وتوجيهات لكل القوات والمصالح الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الناخبين من المشاركة في الحملة الانتخابية وفي الاقتراع الرئاسي المقبل بكل حرية وشفافية في جو يسوده الاطمئنان والأمن عبر البلاد".ودعت وزارة الدفاع الجزائرية المواطنين إلى المساهمة النشيطة إلى جانب قوات الجيش ومصالح الأمن للوقوف صفًا واحداً لإنجاح هذا "الموعد المصيري" في حياة ومستقبل البلاد ورفع التحدي الذي يعزز مكانة وسمعة الجزائر.// انتهى //12:54ت م0068