الجزائر 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسبدأت بالجزائر اليوم رسميًا الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة خلال ديسمبر القادم، بمشاركة خمسة مترشحين لهذه الاستحقاقات، بعد أن تم قبول ملفات ترشحهم.وتستمر الحملة الانتخابية، التي ستجري لأول مرة تحت إشراف السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، 25 يومًا ، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.وتتميز الحملة الانتخابية الرئاسية بإعداد ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، الذي وقع عليه المترشحون ومدراء المؤسسات الإعلامية، يتضمن ضوابط لسيرالعملية الانتخابية تضمن نظافتها ونزاهتها وتمنع التصرفات التي تمس بشفافيتها وبالمساواة بين المترشحين.كما ستشهد هذه الحملة تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين الخمسة.// انتهى //12:57ت م0070