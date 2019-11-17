بيروت 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسرحب اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ، بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا .وعمت المسيرات اليوم ، مخيمات برج الشمالي والبص وعين الحلوة وشاتيلا ونهر البارد والبداوي والجليل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ترحيبا بنتائج التصويت .ورفع اللاجئون الفلسطينيون عند مداخل المخيمات وفي الساحات العامة لافتات ترحب بقرار الأمم المتحدة ، واعتبرت نتائج التصويت دعمًا كبيراً للاجئين الفلسطينيين ويعكس تضامنًا دوليًا مع قضية الشعب الفلسطيني وإيمانا بحقوقة المشروعة .ووجهت الشكر والامتنان للدول التي ناصرت فلسطين وصوتت لصالح تجديد التفويض لوكالة الأونروا .// انتهى //13:00ت م0071