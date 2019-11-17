عام / مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ترحب بقرار الأمم المتحدة تجديد التفويض وكالة الأونروا
الأحد 1441/3/20 هـ الموافق 2019/11/17 م واس
بيروت 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس
رحب اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ، بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا .
وعمت المسيرات اليوم ، مخيمات برج الشمالي والبص وعين الحلوة وشاتيلا ونهر البارد والبداوي والجليل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ترحيبا بنتائج التصويت .
ورفع اللاجئون الفلسطينيون عند مداخل المخيمات وفي الساحات العامة لافتات ترحب بقرار الأمم المتحدة ، واعتبرت نتائج التصويت دعمًا كبيراً للاجئين الفلسطينيين ويعكس تضامنًا دوليًا مع قضية الشعب الفلسطيني وإيمانا بحقوقة المشروعة .
ووجهت الشكر والامتنان للدول التي ناصرت فلسطين وصوتت لصالح تجديد التفويض لوكالة الأونروا .
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13:00ت م
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