بريدة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسانطلق اليوم برامج الأسبوع الرابع من المرحلة الخامسة لبرنامج التدريب المجتمعي ( أُتقن 5 ) بمنطقة القصيم في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة ( الكليات التقنية بنين وبنات والمعاهد الصناعية الثانوية ).وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أنه تم الأسابيع الأول والثاني والثالث من البرنامج تدريب 677 متدرباً ومتدربة في 33 برنامجاً تدريبياً، مبيناً أن مدة كل برنامج 4 أيام بمعدل 4 ساعات تدريب يومياً، مشيراً إلى أن المتدرب يمنح شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //13:10ت م0075