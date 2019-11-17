الباحة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسأجرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم، المفاضلة التحريرية للمرشحين للعمل في مجال القيادة المدرسية لـ 42 معلماً، وذلك على مسرح الإدارة بمدينة الباحة.وتابع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين علي عوضه مديس، سير أداء الاختبار ومدى ملاءمته لمتطلبات العمل القيادي المرشح له المعلمين.وأكد الدكتور الزهراني على أهمية القيادة المدرسية في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والتربوي داخل المدرسة وبما يحمله قادة المدارس من فكر تربوي متجدد يسعى إلى إيجاد بيئة عمل محفزة تحاكي متطلبات العملية التعليمية.من جانبه أفاد مدير إدارة الإشراف التربوي للبنين بتعليم الباحة أحمد بن عبدالكريم التهامي، أن الإدارة حرصت على تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الاختبار، وعملت على استقطاب الكفاءات القيادية المتميزة من المعلمين للعمل في مجال القيادة المدرسية، مفيداً أن المعلمين المجتازين للمفاضلة التحريرية، سيجرى لهم مقابلة شخصية تمهيداً لاستيفاء مسوغات الترشح للعمل كقادة ووكلاء لعدد من المدارس وفق الاحتياج القائم على مستوى مكاتب التعليم بالمنطقة.// انتهى //13:11ت م0076