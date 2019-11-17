أبها 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم، فعاليات معرض "إبداع عسير٢٠٢٠ م"، الذي تنظمه إدارة الموهوبين بتعليم منطقة عسير، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة.وأبان مدير إدارة الموهوبين علي آل عواض أن المعرض يهدف إلى اكتشاف المواهب والملكات العلمية لدى الطلاب والطالبات ودعمها وتنميتها، إضافة إلى دعم المبتكرين والمخترعين، وتنمية مهارات البحث العلمي والمشاريع الابتكارية لدى المستهدفين والمستهدفات، والإسهام الفاعل في تحول المجتمع إلى مجتمع معرفي يسهم في تحقيق رؤية الوطن، مشيرًا إلى أنه تم ترشيح 45 مشروعًا في المعرض من أصل 73 مشروعاً، منوهًا بجهود الشركاء في جامعة الملك خالد، والكلية التقنية بأبها في تحكيم المشاريع.من جانبه أشاد مدير إدارة المسابقات في مؤسسة "موهبة" بدر المجرذي، بتميز موهوبي عسير، وجهود تعليم المنطقة في دعم المواهب، وتفعيل الشراكات البحثية، مشيرًا إلى أن المشاريع المقدمة جديرة بالدعم.// انتهى //13:14ت م0077