جدة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسأعلنت إدارة معرض جدة الدولي للكتاب 1441هـ، عن تخصيص جناح للمؤلفين السعوديين الأفراد، الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بدور النشر لتبني مؤلفاتهم خلال فعاليات المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 14-24 من شهر ربيع الآخر، حيث ستتولى إدارة المعرض عرض مؤلفاتهم وتسويقها من خلال جناح المؤلف السعودي.وأوضحت إدارة المعرض أن الجناح يأتي تشجيعا من وزارة الثقافة لمؤلفي الكتب لعرض كتبهم وتسويقها، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتيح الفرصة للمؤلفين السعوديين المشاركة في هذا المحفل الثقافي الكبير.واشترطت إدارة المعرض على المؤلفين الراغبين الاستفادة من خدمات جناح المؤلف السعودي، أن تكون كتبهم مفسوحة من وزارة الإعلام، وأن يتم إرسالها إلى إدارة المعرض قبل نهاية عمل يوم الأربعاء الـ28 من شهر ربيع الأول الجاري ليتسنى للمختصين في إدارة المعرض إكمال الإجراءات اللازمة للعرض.كما أتاحت إدارة المعرض شروط وإستمارة التفويض وبيانات التسجيل بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني لمعرض جدة الدولي للكتاب، فيما تم تخصيص رقم الجوال (0560956633) لمزيد من المعلومات وللإجابة على الاستفسارات.// انتهى //13:16ت م0078