المدينة المنورة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء خالد بن صالح القحطاني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة لواء، بحضور قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء بشير بن مفلح البلوي.وتمنى سموه للواء القحطاني المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.من جهته عبر اللواء القحطاني, عن شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، مؤكداً أن هذه الترقية دافعاً له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.// انتهى //14:49ت م0114