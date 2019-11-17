الأحساء 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسحققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الأول في بطولة السباحة ضمن منافسات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية التي استضافتها جامعة الملك فيصل ممثلة بعمادة شؤون الطلاب على مدى ثلاثة أيام واختتمت أمس ، بمشاركة 20 جامعة سعودية ، وبحضور مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي .وحققت جامعة الملك سعود المركز الثاني، والمركز الثالث لجامعة الملك عبدالعزيز.وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز بن يوسف التركي أن المنافسات شهدت حماس من المشاركين ، مشيرا إلى أن المرافق الرياضية الجديدة التي أنشأتها الجامعة تم تصميمها بمواصفات عالمية وجودة عالية نالت إعجاب المشاركين والزوار ، كما أن مسبح الجامعة يعد المسبح الأولمبي الوحيد بجامعات المنطقة الشرقية وأحد ثلاثة مسابح أولمبية على مستوى جامعات المملكة .// انتهى //14:49ت م0115