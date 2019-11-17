لندن 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسلقي خمسة مواطنون مصرعهم اليوم, في قرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي جراء غارات جوية شنتها مقاتلات روسية على المنطقة.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان, أن من بين القتلى ثلاثة نساء فيما يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود عدد من الجرحى بعضهم في حالات حرجة.وتعد هذه الغارة الخامسة منذ مطلع الشهر التي تستهدف فيها المقاتلات الروسية منطقة خفض التصعيد المعروفة بمنطقة "بيوتن أردوغان" وتسفر عن مقتل مدنيين.// انتهى //15:00ت م0120