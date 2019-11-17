حفر الباطن 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستنظم جامعة حفر الباطن المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي بمشاركة 33 متخصصا في علم النفس الرياضي يمثلون 16 دولة وذلك في السابع من ربيع الثاني 1441هـ، الموافق 4 ديسمبر 2019م، لمدة يومين في مقر الجامعة الرئيسي بالمحافظة .وتناقش أوراق عمل المؤتمر 236 بحثاً متخصصاً ومحكماً عبر 13 ندوة وورشة عمل تتطرق إلى آخر الأبحاث والتطورات في هذا العلم بما يتوافق مع ريادية المملكة العربية السعودية ورؤيتها 2030.ويهدف المؤتمر الذي يعد فرصة لالتقاء الخبراء والمتخصصين لتأصيل علم النفس الرياضي وتحليل العلاقة مع تطبيقات علم النفس الرياضي، وبحث الظواهر ذات العلاقة كالإعداد النفسي والتدريب العقلي وتدريب المهارات النفسية والتعامل مع الجمهور ومع الإعلام وتحليل واقعه، وبحث واقع استخدام المجتمع لأساليب الإعداد النفسي للرياضي ومدى تأثيره على الإنجاز الرياضي والتمثيل الدولي في المحافل الرياضية الدولية .// انتهى //15:00ت م0121