أبهـا 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسوقّعت أمانة منطقة عسير عقود مشروعات بلدية للأمانة والبلديات التابعة بأكثر من 38 مليون ريال، شملت مشروعات سفلتة وأرصفة ومباني بلدية وإزالة صخور وحراسات أمنية وتأهيل عدد من الشوارع الرئيسية .واشتملت المشروعات على صيانة الشوارع بأبها بمبلغ 3.744مليون ريال, وتطوير الطرق والشوارع لبلدية الواديين بمبلغ 800.282ألف ريال، وسفلتة وأرصفة وإنارة لبلدية الواديين بمبلغ 2.827مليون ريال.إلى جانب مشروع سفلتة وإنارة الطرق والميادين لبلدية بيشة بمبلغ 11.092مليون ريال، وتسوير مقابر وإنشاء مغاسل موتي لبلدية الصبيخة بمبلغ 473.410 ألف ريال, وسفلتة محافظة المجاردة والقرى التابعة لها لبلدية المجاردة بمبلغ وصل إلى 2.224 مليون ريال, إضافة إلى صيانة شبكات تصريف السيول بالأمانة بمبلغ 3.682 مليون ريال, وصيانة الانهيارات الجبلية بأبها بمبلغ 2.409 مليون ريال, ورفوعات مساحية وتبتير أراضي المنح والمخططات والطرق المعتمدة والمقترحة بأبها بمبلغ 1.240 مليون ريال, وكذلك صيانة حاويات النظافة لبلدية أحد رفيدة بمبلغ 6.033 مليون ريال, وسفلتة وأرصفة وإنارة وحماية الطرق لبلدية بللسمر بمبلغ 1.909مليون ريال.// انتهى //15:02ت م0123