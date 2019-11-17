مكة المكرمة 20ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسالتقى المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم بقادة مكاتب التعليم بمكة المكرمة وبحث معهم نواتج التعلم الذي نظمته إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة حول تجويد مخرجات التعلم وتحسين النواتج من خلال تحليل نتائج الاختبارات(المركزية) التحصيلية" وذلك بمقر الإدارة بمكة .ورحّب المدير العام للتعليم في مستهل كلمته بهذه المناسبة بقادة مكاتب التعليم والحضور من مشرفين تربويين، وشكرهم على جهودهم المخلصة في النهوض بالعملية التعليمية والتربوية، وما يقدموه من عطاءات لامحدودة لتوفير البيئة التعليمية والتربوية المناسبة لأبنائهم الطلاب وما يحقق نواتج تعلم جيدة ومرضية مؤكداً على أهمية ممارسات قائد المدرسة لما لها من تأثير مباشر على العملية التعليمية والتربوية داخل المبنى المدرسي مشيراً لأهمية الزيارات الصفية وتفعليها والاهتمام بما يدور في القاعة الصّفية.واستعرض الزائدي خلال اللقاء مقومات القائد الناجح وما يتركه من أثر في مدرسته ومجتمعه المحيط به مؤكداً أن القائد المخلص صاحب الرسالة ستكون جهوده ومخرجات مدرسته متميزة , وله أثر كبير جداً على طلابه , معولاً على قادة المدارس في صناعة النجاحات والتميز لاسيما وأنهم الأقرب لمعالجة المعوقات وابتكار الحلول لصناعة فرص النجاح من واقع كل مدرسة لافتا أن الإدارة لن تتوانى في تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم داعياً الجميع بأن يكونوا قادة للتغيير والتحسين في رسالتهم.كما تضمن اللقاء تحليل نتائج الاختبارات التحصيلية على مستوى الإدارة ومكتب التعليم والمدرسة وعرضاً مرئياً عن فكرة الاختبارات المركزية التحصيلية من حيث الإعداد والتطبيق والتحليل وجودة البرامج المستخدمة في التحليل .وفي نهاية اللقاء استمع الزائدي إلى مداخلات الحضور وأجاب على استفساراتهم .// انتهى //15:04ت م0125