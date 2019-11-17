الرياض 20 ربيع الأول 1441 الموافق 17 نوفمبر 2019 واسأعلنت وكالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للدراسات العليا والبحث العلمي عن إطلاق الدورة الرابعة لجائزة الجامعة للتميز البحثي للعام الجامعي الحالي 1441هـ/2019م التي بدأ التقديم عليها اعتباراً من اليوم الأحد 20 / 3 / 1441هـ الموافق 17 / 11 / 2019م.وتهدف الجائزة إلى تكريم المتميزات من منسوباتها في مجال البحث العلمي، وإذكاء روح المنافسة العلمية والإبداع في مختلف مجالات البحث العلمي من خلال نشر أبحاثهن في أوعية متميزة عالميًا.وتتنوع فروع الجائزة في ثمانية مجالات وهي: (جودة البحث العلمي، غزارة البحث العلمي، التميز البحثي لمبتعثات الجامعة وطالبات الدراسات العليا، جودة الكتاب المؤلف/ المترجم، براءات الاختراع، جائزة الاكتشافات العلمية، جائزة إحراز الجوائز الدولية المتخصصة، جائزة مركز البحوث المتميز).ويمكن للمتقدمين الاطلاع على كافة الشروط والمعايير الخاصة بالجائزة على الرابط التالي: https://app.pnu.edu.sa/AWARDS/Login.aspx.//انتهى//15:04ت م0126