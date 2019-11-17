الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسنظمت شركة تطوير المباني "TBC"، في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، ورشة عمل بعنوان "فرص التطوير العقاري في قطاع التعليم العام الأهلي"، بحضور نخبة من المطورين العقاريين والمقاولين بالمنطقة.وأوضح نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول في شركة تطوير المباني "TBC" المهندس عادل الصبيحي، أن الورشة تمثل إحدى حلقات جسور الشراكة التي تمدها TBC مع القطاع الخاص، وتدخل تحت مظلة برنامج استثمار المرافق التعليمية الذي تتبناه الشركة تفعيلاً للشراكة مع القطاع الخاص، حيث أسندت وزارة التعليم إليها استثمار الأراضي والأملاك التابعة لها، وعليه أطلقت الشركة برنامج " استثمار" للاستفادة منها عن طريق طرحها للقطاع الخاص حيث ينقسم برنامج الاستثمار إلى قسمين المرافق التعليمية والأراضي التجارية.وبين أن برنامج استثمار المرافق التعليمية تقوم من خلاله شركة تطوير للمباني بطرح مجموعة من المرافق (مبانٍ/أراضٍ) التابعة لوزارة التعليم في منافسه عامة وفق آلية معينة على المستثمرين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على ترخيص تعليمي من وزارة التعليم في جميع مناطق المملكة من السعوديين، والخليجيين والأجانب.وأفاد المهندس الصبيحي أن أهداف البرنامج تتمثل في "تفعيل وتطوير دور القطاع الخاص، وزيادة الطاقة الاستيعابية والتوسع في المدارس الأهلية، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، ورفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع.وأبان أن البرنامج يقدم خيارات متعددة للمستثمر، فضلاً عن شفافية التعاقد، وتوفير مختلف أنواع الدعم للمستثمر، بالإضافة إلى التسهيلات في شروط الإيجار، وتنوع مساحات الأراضي المطروحة، فضلاً عن أن المباني جاهزة للتشغيل.وأوضح المهندس الصبيحي أن الهدف من برنامج استثمار الأراضي التجارية الاستفادة من مخزون الأراضي التي ليس للوزارة حاجة اليها في الوقت الحالي، وتعظيم قيمة الأصول عن طريق تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ويتميز بتقديمه عقوداً طويلة المدى، ومواقع استراتيجية، بالإضافة إلى التسهيلات في شروط الإيجار، ويستهدف به أيضاً الممولين والمطورين العقاريين، ومشغلين التعليم الأهلي، والمستثمرين السعوديين والخليجيين والأجانب.وتعد الورشة واحدة ضمن سلسلة ورش تنظمها "TBC" للتعريف بفرص التطوير العقاري في قطاع التعليم العام الأهلي في مناطق المملكة، بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية، بدأت بمنطقة الرياض، فالمدينة المنورة، فالشرقية، وتعد ورشة الحدود الشمالية المزمع انعقادها، الرابعة ضمن مسيرة ورش "TBC" بهذا الخصوص.يذكر أن شركة تطوير المباني "TBC" تأسست في الربع الرابع من العام 2012م، وبدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.// انتهى //16:36ت م0176