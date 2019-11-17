مكة المكرمة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسبتوجيه من معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي كرّم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى العقيل وعددًا من منسوبي القوة نظير جهودهم الأمنية.ونقل الأحمدي شكر معالي مدير الأمن العام لمنسوبي القوة ، داعيًا المولى أن يوفقهم لمواصله عطائهم المتميز وأن يكون هذا التكريم دافعًا لهم ولزملائهم لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام وتسخير الإمكانات كافة للمحافظة على أمنهم وسلامتهم..بدوره عبر قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى العقيل عن شكره لمعالي مدير الأمن العام على دعمه الدائم ، معبرًا عن سعادته بهذا التكريم الذي يعد حافزًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن وفق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ .// انتهى //16:37ت م0177