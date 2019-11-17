تعز 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مستشفى الثورة العام في تعز قافلة دوائية مكونة من خمس شحنات تحتوي على محاليل ومسلتزمات الغسيل الكلوي، بحضور وكيل محافظة تعز للشئون الصحية والقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتورة إيلان عبدالحق.وشكرت الدكتورة إيلان مركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده ودعمه غير المحدود لمحافظة تعز.ويأتي هذا الدعم في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //16:37ت م0179