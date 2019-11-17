الحديدة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسأكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, استعداداته لتدشين مراكز للغسيل الكلوي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.يذكر أن المركز قدم خمسة أجهزة للغسيل الكلوي وكميات من المحاليل والمواد الطبية تكفي لعدة أشهر وذلك لتزويد المراكز بها.وتأتي هذه المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم العلاجات الطبية اللازمة للمرضى والمصابين من أبناء مديرية الخوخة.// انتهى //16:37ت م0180