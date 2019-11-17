عمّان 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خداماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، حيث راجع قسم الأشعة التخصصية 1,468 حالة، أجري لهم 3,029 تحليلاً مخبريًا بالإضافة لعدد 580 تشخيص بالأشعة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.وتعد الخدمات التي تقدمها العيادات الأحدث من نوعها في المخيم لتوفر الأجهزة والمعدات والتجهيزات المتطورة، مما جعلها في المرتبة الأولى من حيث استقبال المرضى والمراجعين لجميع الفئات العمرية للاجئين السوريين بالمخيم.// انتهى //16:37ت م0181