رانجبور 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسقامت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة رانجبور بجمهورية بنجلاديش خلال اليومين الأولين، بإجراء 112 عملية جراحية، وكشفت على 5,100 مراجع تم تشخيص 847 حالة بالماء الأبيض منها 347 رجل و 500 امرأة.وجرى صرف 2,366 قطرة عيون و 70 مرهما و465 شريطا علاجيا وتوزيع 1,720 نظارة طبية.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.// انتهى //16:37ت م0182