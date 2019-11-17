القاهرة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسعقد المجلس العربي للطفولة والتنمية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" وجمعية اليافع واليافعة التونسية، عددًا من الجلسات النقاشية مع الأطفال حول "دليل المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة عن الأطفال بوسائل الإعلام عربيًا"، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".وأوضح المجلس في بيان نشر بالقاهرة اليوم، أن الجلسات النقاشية تناولت آراء ووجهات نظر الأطفال فيما يُقدم لهم من مصطلحات ومفاهيم وصور خاطئة عن الأطفال في وسائل الإعلام وتأثيراتها نفسيًا وتربويًا واجتماعيًا، وذلك إعمالًا لحق الأطفال في المشاركة الفعالة والتعبير عن آرائهم بحرية فيما يخصهم.وأشار البيان إلى أن الجلسات النقاشية تأتي تنفيذًا لمنهجية إعداد "دليل المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة عن الأطفال بوسائل الإعلام" الذي يتم تطبيقه في 4 دول عربية هي "مصر ولبنان والإمارات وتونس"، في إطار تنفيذ مشروع المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي تحت شعار "إعلام صديق للطفولة".// انتهى //16:38ت م0183