محافظات 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسجرى أمس الأول توزيع 3,900 كرتون من التمور في محافظات عدن والبيضاء ومأرب بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، استفاد منها 18,900 فرد.وجرى توزيع 1,500 كرتون تمور في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء شملت 4,230 فردًا، وتوزيع 1,100 كرتون في مديرية كريتر بمحافظة عدن شملت 6,600 فرد، وتوزيع 1,300 كرتون تمور في مأرب شملت 7,800 فرد.ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 3,000 طن من التمور في الجمهورية اليمنية.// انتهى //16:38ت م0184