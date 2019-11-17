الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستنطلق غدًا فعاليات الكأس الإقليمي الأول للفلوربول للتصفيات المؤهلة للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص بالسويد 2021 التي تستضيفها مصر بمشاركة الأخضر السعودي وتستمر حتى 21 من نفس الشهر لاختيار 6 فرق تمثل المنطقة من بين 45 فريقًا يشاركون في لعبه الفلوربول ضمن الرياضات السبع التي تشهدها الألعاب العالمية الشتوية.وأوضح المدير العام للألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي شريف الفولى أن البعثات اكتمل وصولها أمس ، حيث يعقد مساء اليوم اجتماع لرؤساء الوفود المشاركة والمديرين الفنيين، على أن يعقد صباح غد الاثنين الاجتماع الفني للمدربين.وبين أنه يشارك في الكأس الإقليمي الأولى للفلوربول 104 لاعبين، بينهم 68 لاعبًا و24 لاعبًا و12 شريكًا حيث تشهد التصفيات مباريات للذكور وأخرى للإناث ومباريات للفرق الموحدة التي يضم الفريق لاعبين من ذوى الإعاقة الفكرية إلى جانب لاعبين من غير المعاقين .وأفاد المدير العام للألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي أن حفل الافتتاح وجميع المباريات سوف تقام على صالة وزارة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر كما أن مراسم حفل الافتتاح سوف تقام وفق القواعد الأولمبية من دخول الإعلام ثم دخول اللاعبين وكلمة اللاعبين وكلمة الأولمبياد الخاص المصري وكلمة الأولمبياد الخاص الدولي ، ثم كلمة راعي الكأس وزير التضامن الاجتماعي بمصر الدكتورة غادة والي ، يليها عرض فيديو عن الألعاب العالمية الشوية بالسويد 2021 ، لتدخل بعدها الشعلة الأولمبية .// انتهى //16:39ت م0186