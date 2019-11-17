اقتصادي / البورصة العراقية تغلق متراجعة
الأحد 1441/3/20 هـ الموافق 2019/11/17 م واس
بغداد 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس
سجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم تراجعًا بنسبة 0.28% متوقفا عند 482.43 نقطة.
وبموجب المؤشر فقد انخفضت اسهم 7 شركات, وارتفعت اسهم 11 شركة, فيما حافظت 12 شركة على اسعار اسهمها.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1,052,157,113 سهما,بقيمة 995,244,652 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 394 صفقة , شملت 30 شركة مساهمة, من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة .
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