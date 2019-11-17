المهرة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتسليم أدوية ومحاليل وأجهزة طبية تزن 29طنا و600كيلو غرام لمحافظة المهرة.وشكر نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر مركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المساعدات والتي تأتي إمتداد للمشاريع التي يقدمها المركز لمحافظة المهرة في الجانب الإغاثي والإنساني، مشيرا إلى أن هذه الدفعة من الأدوية والأجهزة الطبية سوف توزع على المراكز والوحدات الصحية بما فيها مركز الغسيل الكلوي في المحافظة.//انتهى//16:45ت م0189