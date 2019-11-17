مكة المكرمة في 20 ربيع الأول 1441 ه الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسأطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم القلم القارئ التابع للإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين ممثلة في إدارة الجهود الرقمية في التلاوات والخطب بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري ووكيل الرئيس العام للشؤون المالية والإدارية الدكتور سعد المحيميد ووكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي والوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح ومدير الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين محمد بن أسامة خياط.ورحّب معالي الرئيس العام بالحضور، مقدرًا جهودهم المباركة والفاعلة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما مؤكدا ضرورة الاستفادة الكاملة من التقنية الحديثة وتسخيرها لخدمة رواد بيت الله العتيق.ويتكون البرنامج من إخراج مصحف رقمي حديث لأصحاب المعالي والفضيلة أئمة المسجد الحرام وتلاواتهم النادرة وكتاب يجمع خطب المسجد الحرام التي تتحدث عن القرآن الكريم ، ويقوم القلم بقراءة آيات المصحف بصوت أصحاب المعالي والفضيلة والخطب من الكتاب صوتيًا عند إمراره على النص المكتوب.يذكر أن البرنامج يقدم لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من جانب ولعامة المستفيدين من جانب آخر حيث يقدم المصحف المرتل الجديد والكتاب مستقلًا عن القلم.// انتهى //16:54ت م0190