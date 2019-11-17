الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واساختتمت في الرياض اليوم, الورشة الكشفية العربية حول التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص التي عقدتها المنظمة الكشفية العالمية بالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي، ومؤسسة الوليد للإنسانية ، وجمعية الكشافة العربية السعودية.وتضمن حفل الختام مراجعة لما تم خلال الورشة وعرض لخطط العمل وتقييم للورشة وعرض لتوصياتها.وأثنى نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد, على انطباعات المشاركين الذين يمثلون 14 دولة، مشيرا إلى أهمية دور المرأة السعودية في الإسهام بدفع عجلة التنمية بما يحقق رؤية المملكة 2030 بوصفها عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع.// انتهى //17:44ت م0196