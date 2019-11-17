جدة 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ,نائب أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة بجدة اليوم ، معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي , الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.واستمع سموه إلى شرح عن أعمال الهيئة وخططها المستقبلية لتطوير الخدمات الإسعافية في محافظات المنطقة، فيما اطلع سموه على إيجاز عن الأساليب والبرامج التقنية التي تسهم في سرعة استقبال البلاغات والتعامل معها , مستعرضاً أعمال تطوير مرافق الهيئة بالمنطقة , وتزويدها بأحدث التجهيزات التقنية الطبية والفنية.// انتهى //17:44ت م0197