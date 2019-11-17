القاهرة 20 ربيع الأول 1441هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات, اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والصناديق الأجنبية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر1 مليار جنيه، ليبلغ مستوى7ر726 مليار جنيه، بعد تداولات كلية تجاوزت المليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق سندات المتعاملين الرئيسيين بقيمة 671 مليون جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 07ر0 % ليغلق عند مستوى 32ر14556 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 85ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 56ر541 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 63ر0 % مسجلا 68ر1438 نقطة.// انتهى //17:48ت م0199