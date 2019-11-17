20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان أبطال بطولة المملكة العربية السعودية للشطرنج التي أقيمت منافساتها طيلة الأسبوع الماضي بمحافظة جدة .وحقق أحمد الرحيلي على المركز الاول والميدالية الذهبية وجاء في المركز الثاني حمود النهير ، وثالثا عبدالرحمن مسرحي ، وفي بطولة السيدات احتلت لين حسين عطيه المركز الاول وحصلت على الميدالية الذهبية وجاءت منار بكرة مليباري في المركز الثاني , ودينا محمد إسحاق بالمركز الثالث .من جهته هنأ رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان الفائزين بمناسبة تتويجهم ، مؤكدا أن البطولة حققت النجاح المرجو سواء من ناحية التنظيم أو المنافسة القوية من جانب الرجال وكذلك السيدات .// انتهى //17:50ت م0200