رياضي / أحمد الرحيلي ولين عطية يتوجان بذهبية بطولة المملكة للشطرنج
الأحد 1441/3/20 هـ الموافق 2019/11/17 م واس
20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس
توج رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان أبطال بطولة المملكة العربية السعودية للشطرنج التي أقيمت منافساتها طيلة الأسبوع الماضي بمحافظة جدة .
وحقق أحمد الرحيلي على المركز الاول والميدالية الذهبية وجاء في المركز الثاني حمود النهير ، وثالثا عبدالرحمن مسرحي ، وفي بطولة السيدات احتلت لين حسين عطيه المركز الاول وحصلت على الميدالية الذهبية وجاءت منار بكرة مليباري في المركز الثاني , ودينا محمد إسحاق بالمركز الثالث .
من جهته هنأ رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان الفائزين بمناسبة تتويجهم ، مؤكدا أن البطولة حققت النجاح المرجو سواء من ناحية التنظيم أو المنافسة القوية من جانب الرجال وكذلك السيدات .
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17:50ت م
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