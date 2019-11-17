الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسعقدت اللجنة الإشرافية والمتابعة لدورة الألعاب العربية للسيدات الذي ينظمها اتحاد اللجان الأولمبية العربية بالشارقة في الثاني من فبراير 2020م اليوم اجتماعها الأول بحضور نائب رئيس اللجنة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد و أعضاء اللجنة .وتم مناقشة الاستعدادات لاستضافة الدورة وعدد الأندية المشاركة في الدورة في 9 ألعاب الفردية والجماعية، وهي كرة السلة، والطائرة في الألعاب الجماعية، وكرة الطاولة، والمبارزة، والقوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، والفروسية (قفز الحواجز)، ورياضة الكاراتيه .وبحث الاجتماع مناقشة اللوائح الفنية ، إلى جانب استعراض النقاط المتعلقة بلجان التحكيم الخاصة بالدورة واستعراض خصائصها ومعاييرها .// انتهى //17:56ت م0201