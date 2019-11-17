عمّان 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم ، فعاليات مؤتمر "الأعمال الخيرية والإنسانية في الشرق الأدنى من العصور القديمة إلى يومنا الحاضر" ، بمشاركة أكاديميين وباحثين من الأردن ، وعدد من الدول العربية والأوروبية.وناقش المؤتمر الذي تستمر أعماله مدة يومين أوراق عمل عن دور الهيئات والوقفيات الخيرية في منطقة الشرق الأدنى في العصور القديمة والوسطى وصولا إلى يومنا هذا، مسلطة الضوء على الثقافة الاجتماعية والدينية ودور السلطات السياسية الحاكمة في دعم وتشجيع هذه الأعمال وأسباب ذلك.// انتهى //18:14ت م0202