العلا 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستفقد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا في زيارة ميدانية أمس، مشاريع التطوير والبنية التحتية الرئيسية بمحافظة العلا، التي تأتي في إطار المرحلة الأولى من مشاريع التنمية بالمحافظة وفق رؤية المملكة 2030 لتطوير السياحة المسؤولة وتعزيز جودة الحياة والاقتصاد الوطني والمحلي.ووقف سموه على مشاريع البنية التحتية، حيث يجري العمل عليها وفقًا لرؤية العلا، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، كما اجتمع بالمهندسين والمشرفين على المشاريع، واطلع على مراحل إنجازها.// انتهى //18:16ت م0203