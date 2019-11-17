الخرطوم 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واساختتمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الإثيوبية، لبحث قضايا التعاون العسكري بين الجانبين، وتأمين الحدود ومكافحة الجرائم العابرة والقوات المشتركة وتبادل المعلومات والتعاون في مجالات التدريب والتنسيق في كل المجالات العسكرية.ورأس وفد السودان المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الإثيوبية المشتركة في جولتها التاسعة عشرة، وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، فيما رأست الجانب الإثيوبى وزيرة الدفاع عائشة محمد موسى.وكانت الجولة السابقة قد استضافتها الخرطوم في مارس الماضي، وتأتي الاجتماعات في إطار البروتوكول الموقع بين البلدين في هذا الصدد منذ العام 2009.// انتهى //18:17ت م0204