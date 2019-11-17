نجامينا 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسانفرد منتخب مالي لكرة القدم مؤقتا، بصدارة المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا ، المقرر إقامتها في الكاميرون 2021، عقب فوزه على منتخب تشاد بهدفين دون رد اليوم في الجولة الثانية من التصفيات .ورفع منتخب مالي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة غينيا وناميبيا التي تقام في وقت لاحق اليوم، فيما ظل منتخب تشاد بلا نقاط في قاع الترتيب.// انتهى //18:38ت م0207