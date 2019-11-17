دبي 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسشهد جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في معرض دبي للطيران 2019، زيارة عدد من أصحاب المعالي وكبار الشخصيات، وذلك في المشاركة الأولى للشركة في الحدث الأكبر في مجال صناعة الطيران على مستوى الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في المدة من 17 إلى 21 نوفمبر.وشرف الجناح بالزيارة كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن إبراهيم الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الجوية "ناس القابضة" العميد عايض الجعيد.وكان في استقبال الضيوف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين بالشركة.وقام الضيوف بجولة تعرفوا من خلالها على أحدث التقنيات والأنظمة العسكرية والدفاعية التي تستعرضها شركة SAMI في معرض دبي للطيران.كما تم إطلاعهم على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات التابعة لشركة SAMI وهي شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية (سامي نافانتيا)، وشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، وشركة المعدات المكملة للطائرات AACC التي تشارك في معرض دبي للطيران تحت مظلة شركة SAMI.// انتهى //18:44ت م0209