فالنسيا 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسأنهى البطل الإسباني مارك ماركيز موسم 2019 لبطولة العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي، بتحقيقه فوزه الـ12 هذا العام، وذلك في السباق الأخير الذي أقيم اليوم على حلبة مدينة فالنسيا الإسبانية .وضمن ماركيز في وقت سابق لقبه العالمي السادس في الفئة الأولى للدراجات النارية، وتمكن على رغم انطلاقته السيئة من المركز الثاني، من انهاء السباق بفارق 1,026 ثانية عن أول المنطلقين .وضمن منافسات هذه الفئة في فالنسيا، حقق الجنوب إفريقي براد بايندر فوزه الثالث تواليا، لينتزع المركز الثاني في الترتيب العام النهائي خلف ماركيز، أمام السويسري توماس لوثي .// انتهى //18:44ت م0210