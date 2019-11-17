بورتو نوفو 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسحقق منتخب بنين فوزا على منتخب سيراليون بهدف دون رد اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الـ12 بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم .وحصد منتخب بنين أول ثلاث نقاط له في التصفيات وقفز للمركز الثاني، بفارق الأهداف خلف نيجيريا التي تواجه ليسوتو في وقت لاحق اليوم، فيما توقف رصيد سيراليون عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.// انتهى //18:50ت م0212