رياضي / أوغندا وبوركينا فاسو تتقاسمان صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات الإفريقية
الأحد 1441/3/20 هـ الموافق 2019/11/17 م واس
كامبالا 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واس
تقاسم منتخبا أوغندا وبوركينا فاسو صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم .
وفاز المنتخب الأوغندي على منتخب مالاوي 2 _0 في المرحلة الثانية من التصفيات، فيما فاز منتخب بوركينا فاسو على مضيفه جنوب السودان بنفس النتيجة.
ورفع منتخبا أوغندا وبوركينا فاسو رصيدهما إلى 4 نقاط ليتقاسما صدارة المجموعة، فيما جاء منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وظل منتخب جنوب السودان بلا نقاط في قاع الترتيب.
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