كامبالا 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستقاسم منتخبا أوغندا وبوركينا فاسو صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم .وفاز المنتخب الأوغندي على منتخب مالاوي 2 _0 في المرحلة الثانية من التصفيات، فيما فاز منتخب بوركينا فاسو على مضيفه جنوب السودان بنفس النتيجة.ورفع منتخبا أوغندا وبوركينا فاسو رصيدهما إلى 4 نقاط ليتقاسما صدارة المجموعة، فيما جاء منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وظل منتخب جنوب السودان بلا نقاط في قاع الترتيب.// انتهى //18:53ت م0213