طرابلس 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسانتشل الهلال الأحمر الليبي فرع سبها جنوب ليبيا اليوم ، 5 جثث متفحمة، نتيجة حريق شب بأحد المنازل بمنطقة المنشية.وأوضحت الأمانة العامة للهلال الأحمر في بيان لها، أن فريق إدارة الجثث والبحث عن المفقودين التابع للهلال الأحمر، توجه رفقة أعضاء من مركز شرطة وسط المدينة عقب تلقيهم بلاغ يفيد بوجود الحريق.وأشار فريق الإعلام بفرع الهلال الأحمر إلى تعاملهم مع الجثث والتحفظ عليها بدار الرحمة بمركز سبها الطبي.// انتهى //18:56ت م0214