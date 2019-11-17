باريس 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واستتنافس منتخبات جمهورية إيرلندا والدنمارك وسويسرا غدًا على بطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة .ولا يزال كل من المنتخبات الثلاثة قادرًا على انتزاع إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى النهائيات ، مع تصدر الدنمارك لترتيب المجموعة بـ15 نقطة من سبع مباريات، بفارق نقطة واحدة عن سويسرا الثانية ونقطتين عن إيرلندا الثالثة .وفي الجولة الأخيرة، تستضيف إيرلندا الدنمارك، بينما تبدو سويسرا في موقع أفضلية لكونها تحل ضيفة على منتخب جبل طارق .وتحتاج سويسرا إلى نقطة واحدة لضمان التأهل بصرف النظر عن النتيجة الأخرى، اذ أن فارق المواجهات المباشرة يصب لصالحها ضد إيرلندا (تعادل 1-1 ذهابا وفوز 2-صفر إيابا).في المقابل تحتاج إيرلندا الى النقاط الثلاث في مباراتها ضد الدنمارك، ما سيجعلها متساوية معها بالنقاط لكن متفوقة بفارق المواجهات المباشرة (تعادل 1-1 في الجولة الثالثة).وتقام غدا الإثنين مباريات لن تؤثر نتيجتها على المتأهلين إلى النهائيات ففي المجموعة السادسة، تستضيف إسبانيا رومانيا، والسويد جزر فارو، بينما تحل النروج ضيفة على مالطا.وضمنت إسبانيا التأهل وصدارة المجموعة التي تحتلها حاليا برصيد 23 نقطة من سبعة انتصارات وتعادلين في تسع مباريات، والسويد المركز الثاني برصيد 18 نقطة ، بفارق أربع نقاط عن رومانيا الثالثة والنروج الرابعة.وفي المجموعة العاشرة، تسعى إيطاليا الى إنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة، اذ جمعت 27 نقطة حتى الآن من تسعة انتصارات في تسع مباريات، عندما تستضيف أرمينيا في الجولة الأخيرة. أما شريكتها في التأهل فنلندا الثانية التي ستشارك في البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها، فتحل ضيفة على اليونان، بينما تستضيف ليشتنشتاين البوسنة.// انتهى //19:00ت م0215