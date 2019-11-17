الرياض 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسأكدت سمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله عضو مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي، أهمية ورشة التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص, مشيرة إلى أن الورشة من شأنها تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها من خلال عرض أفضل الإستراتيجيات والمشاريع والتجارب المتضمنة مشاركة الفتيات في الكشافة ووضع خطط العمل المستقبلية، والكشافة وأهداف التنمية المستدامة ، وأولوية الاندماج وتمكين المرأة.وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب اختتام ورشة التربية الكشفية اليوم بالرياض التي شارك فيها أعضاء من المنظمة الكشفية العالمية والعربية، وحضرها عدد من القيادات الكشفية والمرشدات من 14 جمعية كشفية حول العالم , أن ساعات العمل بالمشروع تجاوزت 1.400.000.000 ساعة عمل منذ انطلاقته عبر 6.357.123 مبادرة لخدمة المجتمعات حول العالم, مشيدة بما تقدمه حكومة المملكة للمشروع لتحقيق أهدافه وجعل الكشافة أكثر نفعاً وتأثيراً في المجتمعات.// انتهى //19:17ت م0217