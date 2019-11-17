عدن 20 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 17 نوفمبر 2019 م واسأعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب اليمنية، اليوم افتتاحها مخيمًا جديدًا يحمل اسم مخيم الأمل ويقع جنوب غرب مدينة مأرب.ويستوعب المخيم 30 عائلة نزحت مؤخرًا إلى مأرب، قادمين من محافظات تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران.وتم إنشاء المخيم بدعم من مؤسسة يماني الخيرية وعدد من المنظمات والجمعيات الإنسانية المحلية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.يذكر أن عدد مخيمات النازحين في محافظة مأرب يصل إلى نحو 33 مخيمًا، فيما لايزال النازحون يصلون إلى المحافظة بشكل مستمر هروبًا من بطش الميليشيا المتمردة.// انتهى //19:28ت م0221